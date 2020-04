Ospedale Caracciolo, Paglione ringrazia il dottor Di Nucci e Asrem per la scongiurata chiusura e sollecita la riorganizzazione

A seguito delle notizie apprese sull'imminente presa in servizio di due medici vincitori di concorso presso il reparto di medicina del San Francesco Caracciolo di Agnone e il ritorno in servizio del dott Giovanni di Nucci ,responsabile per molti anni del reparto, fino al pensionamento, il sindaco di Capracotta Candido Paglione che pochi giorni fa aveva lanciato un grido di allarme per scongiurare la chiusura del reparto e dell'ospedale, fa delle dichiarazioni nell merito:

"Leggo che è stata scongiurata la chiusura del reparto di Medicina dell’Ospedale di Agnone. E’ sicuramente una bella notizia, dopo gli scenari apocalittici che si erano prefigurati nei giorni scorsi. Come cittadino dell’Alto Molise e come sindaco del comune di Capracotta ringrazio il dottor Giovanni Di Nucci per la sensibilità mostrata nel tornare in corsia; allo stesso modo ringrazio la direzione dell’Asrem per aver trovato la soluzione al problema. Mi auguro che da questo momento si possa cominciare a parlare di come riorganizzare concretamente i servizi per rendere pienamente esigibile il diritto alla salute anche alle nostre popolazioni. Siamo stanchi di lottare per difendere un diritto scritto in maniera chiara nella nostra carta costituzionale.