Da oggi 13 Aprile, l' Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Protezione civile di Agnone avrà a disposizione un elicottero privato da utilizzare per l'emergenza Covid19, grazie ad una convenzione stipulata con un privato e in collaborazione con il comune di Agnone.

Il velivolo verrà utilizzato per trasporto farmaci salvavita e sorveglianza sul territorio.