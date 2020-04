Covid 19, parla la ragazza positiva a Castiglione: ho seguito i protocolli ma ricordate che la malattia non è una colpa

In un lungo post sui social la ragazza di Castiglione MM infermiera presso la postazione del servizio 118, risultata positiva al test per la ricerca del coronavirus, ha inteso rendere pubblica la notizia a scanso di false verità o essere additata come untore. Spiega con semplicità che durante il suo lavoro ha utilizzato tutte le misure precauzionali e di sicurezza onde evitare il contagio, che tutte le misure preventive sono state messe in atto ed esprime un concetto che in un paese civile dovrebbe essere scontato, ma evidentemente scontato non è, la malattia non è una colpa.

Ho pensato e ripensato se scrivere qualcosa sulla mi triste situazione perché come dice il papa il silenzio è preghiera ma sono anche una cittadina corretta e leale e voglio informarvi sul mio caso di positività al covid 19 che purtroppo mi è stata riscontrata vi voglio tranquillizzare tutti i protocolli sono in atto per il bene di tutti i cadtiglionesi i medici e la asl sono rigorosi in questo siamo in buone mani io sono fino ad adesso asintomatica e così i miei familiari e spero che lo saremo per tutta la convalescenza sono stata sempre attenta indossando i dispositivi di sicurezza anche se sono uscita pochissimo come da prescrizioni ritengo importante però aggiungere che io non ho colpe non merito certi commenti perché sono un soldato che sta facendo una guerra in prima linea come sempre mi sono spesa per il bene di Castiglione combattendo per ottenere la nostra sacrosanta postazione di 118 tanto preziosa quanto la lontananza dagli ospedali attrezzati lo sapete mi conoscete tutti e siete a conoscenza del mio rispetto delle regole essere positivi covid non è una colpa è una "sfortuna" soprattutto per chi lavora per aiutare il prossimo è una brutta sensazione quella di sentirsi dei possibili untori per se per la famiglia è umiliante desolante essere rinchiusi in una camera pensando e sentendosi come appestati credetemi è dura io sono isolata dai miei affetti e da tutti e so che lo faccio per il bene di tutti ma per favore ricordatevi che essere malati non può essere una colpa essere malati non può farci dimenticare che prima o poi gli altri siamo noi!"

Auguri da altomolise.net per una rapida guarigione