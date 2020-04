Covid 19, la richiesta per ripartire di Donato D'Ambrosio ( Italia Viva) : la Regione dia un contributo a fondo perduto alle aziende che devono adeguarsi alle norme di sicurezza

"Facciamo presto, il 3 maggio è alle porte e non possiamo farci trovare impreparati". L' appello è del coordinatore provinciale di Italia Viva Campobasso, Donato D'Ambrosio. Un modello di ripartenza per le aziende va pensato da subito. Bisogna evitare di non essere pronti e rischiare per questo che le aziende partano con ulteriore ritardo rispetto a quanto prevede il Governo.

Per ripartire però bisogna tenere presente che il 3 maggio l'Italia e il Molise non saranno " virus free". Dovremo quindi adeguare alle normative di sicurezza tutte le aziende che devono ripartire. Non si deve morire di Coronavirus ma nemmeno di fame. Per questo D' Ambrosio di Italia Viva abbraccia la visione del circolo Arci di Guglionesi di Giorgio Gagliardi.

"Le imprese che riapriranno - sottolinea- dovranno adeguare lo svolgimento delle loro attività produttive e commerciali al rischio sanitario e sostenere per questo dei costi aggiuntivi. Denaro di cui non tutte le aziende potrebbero disporre. Per questo motivo chiedo al Presidente della Regione Donato Toma e all'assessore alle attività produttive, di istituire un contributo a fondo perduto da destinare a tutte quelle attività che, a causa dei necessari adeguamenti per la ripartenza, potrebbero andare in crisi e preferire la serrata definitiva. Bisogna farlo subito. Non c'è tempo da perdere perché il 3 maggio è vicino ed è in questi giorni che si gioca il grosso della partita economica che riguarda le nostre aziende".