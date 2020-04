Campobasso, la denuncia del PD: per il sindaco Gravina la sicurezza nelle scuole va fatta a colpi di Beretta

" Con il progetto finanziato dallo Stato "Scuole Sicure" l'amministrazione Gravina sceglie la "sicurezza scolastica" all'americana: fatta con 15 PISTOLE Beretta".

La denuncia è del capogruppo PD al Comune Giose Trivisonno che aggiunge: "La delibera n. 81 del 2020 parla chiaro.

Bene la garanzia del presidio dei vigili urbani, per consentire, con la loro presenza, di dissuadere gli studenti dal cedere, gratuitamente o dietro corrispettivo, sostanze stupefacenti. Male, anzi, malissimo l'idea che, per il presidio dinanzi alle scuole di ogni ordine e grado, li si debba armare. Si è persa l'opportunità di investire risorse -quelle destinate all'acquisto di ARMI- sul personale (operatori sociali con formazione specifica e psicologi) che potrebbe efficacemente interagire con i ragazzi, coordinandosi con Dirigenti scolastici e docenti, molti dei quali già lavorano sulla prevenzione, facendo leva sui rapporti umani, sulle parole, sul sapere.

La SICUREZZA e la PREVENZIONE nelle SCUOLE sono legate alla informazione ed alla accorta interazione con gli studenti e con un mondo, il loro, complesso e fragile, nel quale non si fa irruzione con le pistole. Chiediamo un passo indietro dell'Amministrazione: l'immediata revoca dell'atto o una rimodulazione del progetto; due passi avanti: l'impiego delle somme, oggi nel progetto destinate alle pistole, per interventi degli operatori sociali".

Ma cosa prevede l' ordinanza? Eccone le parti salienti.

Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli

istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2020/2021. PROPOSTA PROGETTUALE.

Il Comune di Campobasso intende aderire al Progetto “Scuole Sicure” in oggetto, che prevede

un finanziamento relativo al Fondo per la sicurezza urbana, adottato con Decreto del Ministero

dell’Interno, pari ad Euro 29.032,65, secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Campobasso

prot. n. 4168 del 21.01.2020.

Le attività progettuali saranno compiute nel corso del prossimo anno scolastico 2020/2021 a par-

tire dal mese di ottobre e fino a tutto il mese di maggio.

La proposta prevede l’intensificazione dei controlli sul territorio, alternativamente nei pressi di

tutti istituti scolastici della Scuola secondaria di primo e secondo grado del Comune di Campo-

basso. In particolare, in base agli ordini di servizio che saranno emanati ed entro i limiti di pro-

getto, l’attività di vigilanza riguarderà i seguenti istituti nelle rispettive sedi, salva la possibilità

di coinvolgimento anche di scuole primarie in base ad esigenze accertate nel corso di esecuzione:

Scuola secondaria di primo grado

F. Jovine, via Friuli Venezia Giulia

M. Pagano, via Mazzini 1

G.A. Colozza, traversa via Insorti d’Ungheria 11

I. Petrone, via Alfieri 80

F. d’Ovidio, piazza della Repubblica

L. Montini, via A. Giovannitti

Scuola secondaria di secondo grado

I.p.s.i.a., via S. Giovanni 100

I.p.s.s.c. Cuoco, corso Bucci 28 M

I.prof. agricoltura e ambiente, viale Manzoni

I.t.c. Pilla, via Veneto 21

I.t.i. G. Marconi, piazza S. Francesco 16

L.artistico Manzù, via D’Amato 9

L. classico M. Pagano, via Scardocchia

L. scientifico A. Romita, via Facchinetti

L. scientifico M. Pagano, via Mazzini 1

L. G.M. Galanti, via Trieste 1

Il servizio sarà svolto ricorrendo a prestazioni di lavoro straordinario, assicurando la piena dispo-

nibilità a servizi congiunti con personale appartenente agli organi di Polizia presenti sul territorio

(Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) nell’ambito degli interventi di sicurezza inte-

grata cosi come previsto dal d.l. 14/2017 convertito con legge 48/2017.

L’attività di controllo da parte del personale della polizia locale impiegato presso i plessi scola-

stici si articolerà secondo quanto meglio evidenziato nel prospetto allegato, dal quale si evince

un costo complessivo di impiego del personale stimato in Euro 13.066,00.

Si precisa inoltre che i servizi nei pressi degli istituti scolastici potranno anche essere espletati in

abiti civili con veicolo civetta al fine di un controllo attento e discreto delle persone che si trovano

nelle vicinanze dei plessi scolastici negli orari di ingresso e di uscita.

Qualora i soggetti identificati risultino destinatari di condanna con sentenza definitiva o confer-

mata in appello, nel corso degli ultimi tre anni, per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti

o psicotrope, per fatti commessi in determinati luoghi (istituti scolastici) o nelle loro immediate

vicinanze, saranno immediatamente segnalati al Questore di Campobasso per provvedimenti del

caso (art. 13 D.L. 14/2017 convertito con L.48/2017).

Per poter svolgere in piena sicurezza e scoraggiare qualsiasi atto violento e aggressivo da parte

dei soggetti su indicati, dediti ad attività delinquenziali abituali, questa amministrazione ritiene

opportuno dotare tutto il personale impiegato dell’arma d’ordinanza ai sensi del DM 145/87, te-

nuto conto anche delle armi già in possesso di questo comando. Il costo per tale dotazione è

stimato in Euro 14.516,65 (spesa di investimento).

In condivisione con l’Area Servizi alla persona di questo Comune, è prevista una campagna in-

formativa attraverso una serie di incontri con gli studenti delle scuole Medie Inferiori e Medie

Superiori, iniziativa che si muoverà in collaborazione con le associazioni che si occupano di at-

tività di recupero dei tossicodipendenti sul territorio molisano, per far conoscere meglio ai gio-

vani le esperienze e le storie di chi ha vissuto situazioni di dipendenza da sostanze stupefacenti.

Il costo totale previsto per questa attività è di Euro 1.450,00 (entro il limite del 5% stabilito

dall’avviso).

RIEPILOGO PROGETTO

➢ per armamento personale P.L. € 14.516.65

➢ per campagna informativa € 1.450,00

➢ per straordinario personale P.L. € 13.066,00.