Covid 19, i risultati sui dati Asrem: due positivi in più quota 263, 180 tamponi processati

Sono 180 i tamponi che le strutture sanitarie molisane hanno processato dalle 18 di ieri alle 11 di oggi. E il risultato è di 2 positivi in più entrambi della provincia di Campobasso. Gli altri test sono risultati tutti negativi

Quota 3mila tamponi, ossia sull' 1% della popolazione totale, dovrebbe raggiungersi quindi entro la giornata di domani. Per ora i tamponi processati sono 2771 per un totale di 2508 tamponi negativi e 263 positivi. Dei positivi 197 sono della provincia di Campobasso, 50 della provincia di Isernia e 16 di altre regioni. Uno dei casi, come ha sottolineato il sindaco Pino Puchetti, riguarda Larino.

24 sono le persone in ospedale al Cardarelli ( uno più di ieri) di cui 4 in terapia intensiva e 20 nel reparto di malattie infettive. Restano 7 i ricoverati al Neuromed di Pozzilli.

202 i pazienti positivi isolati: 175 mai finiti in ospedale e 27 guariti clinicamente.

Quindici i guariti sierologici e quindici i deceduti.