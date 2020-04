Campobasso, controreplica del PD al Sindaco: siamo contrari che i soldi per la sicurezza nelle scuole vengano usati per le armi

Abbiamo ascoltato la repentina, quanto inimmaginabile, replica del Sindaco, che ha confermato la scelta di spendere gran parte delle somme progettuali, destinate alla prevenzione dello spaccio davanti alle scuole, in pistole. Senza entrare nel merito della scelta di armare la polizia municipale, siamo totalmente contrari all'idea che le risorse destinate a prevenire le dipendenze nelle scuole vengano usate per acquistare armi. Abbiamo un'altra idea di scuola, di società, di prevenzione. Chiederemo con apposita mozione che si esprima il consiglio, se non si procederà alla immediata revoca/modifica della decisione. Ribadiamo: un passo indietro e due avanti, per destinare le risorse non alle pistole ma a personale qualificato che operi in raccordo con Dirigenti scolastici, docenti e famiglie.