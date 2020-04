Covid 19, i dati delle 11: confermato il sedicesimo decesso, ma 0 nuovi casi e aumento dei guariti

Anche i dati Asrem delle 11 lo confermano. In Molise si torna a morire di Covid 19. La vittima è una 84enne del cluster della casa di riposo Tavola Osca di Agnone trasportata prima a Venafro e poi a Campobasso. Dove si trova una seconda anziana aggravatasi nelle ultime ore.

Le notizie negative si fermano qui. Su 70 tamponi effettuati nelle ultime ore sono 0 i nuovi positivi. Il numero totale di tamponi effettuati si attesta su 2872 di cui 2609 negativi e 263 positivi. Di questi 197 della provincia di Campobasso, 50 di quella di Isernia e 16 di altre regioni.

I pazienti ricoverati al Cardarelli, nonostante l' aggravarsi di una vecchietta che passa da Venafro a Campobasso, sono 21. Quattro in terapia intensiva e 17 in malattie infettive. Aumenta anche il numero di guariti sierologici che diventa 17 dai 16 di ieri.

Gli asintomatici a domicilio sono 202: 175 mai passati per l'ospedale e 27 dimessi dal Cardarelli. 7 i ricoveri al Neuromed: 8 i soggetti in sorveglianza e 363 in isolamento.