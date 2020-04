Covid 19, i dati Asrem delle 18: tre casi in più delle 11, siamo a 266

Ormai i dati del Ministero che arrivano alle 18 si attestano sempre su quelli delle 11 in Molise.

Ma da quelli pubblicati dall' Asrem risulta che dagli 80 tamponi processati questo pomeriggio ci sono stati 3 nuovi positivi. Si tratta di persone residenti nella provincia di Campobasso. I comuni li vedremo al prossimo aggiornamento Asrem dettagliato che sarà disponibile fra qualche minuto.

In totale sono 2952 i tamponi effettuati. Dei quali 2686 negativi e 266 positivi. Dei positivi 200 sono della provincia di Campobasso, 50 di quella di Isernia e 16 di altre regioni.

I ricoverati in ospedale sono 23, due in più delle 11 e ricoverati nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. I pazienti in terapia intensiva restano 4, quelli in malattie infettive 19.

202 sono invece i pazienti positivi isolati: 175 mai ricoverati in ospedale e 27 dimessi. Diciassette i guariti a livello sierologico e 16 le persone decedute. Diciassette le persone in sorveglianza ( 9 più di ieri) e 360 in isolamento.