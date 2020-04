Contrade agnonesi abbandonate, rete viaria colabrodo, servizi inesistenti

La strada comunale che collega Agnone ex SS 86, è una delLe tante strade comunali molisane in condizioni pessime. Ad un territorio altamente franoso e soggetto a smottamenti continui, si somma la scarsa, quasi nulla manutenzione. La carreggiata è piena di buche, dossi, avvallamenti pericolosi.Esistono degli ampI tratti dove,si puo' vedere dalla foto, i muretti di contenimento stanno cedendo, Eppure la strada comunale in questione conduce a molte contrade popolate. Però i residenti, soggetti a fiscalità come tutti gli agnonesI,soffrono per la scarsità e la pessima tenuta dei collegamenti e i servizi sono inesistenti.