Covid 19, stasera niente dati: Asrem in riunione per pensare a un nuovo metodo di raccolta

Riunione operativa dell'Asrem ancora in corso per organizzare un nuovo metodo di raccolta dati. Dalle parole di Oreste Florenzano sarebbe questo il motivo per il quale questa sera non avremo il consueto bollettino delle 18.

Quello nazionale è già stato pubblicato alle 18 e per quello regionale bisogna attendere domani mattina.

Per ora quindi il numero resta fermo a 269.

In totale i tamponi processati sono 3082, si è raggiunto l' 1% della popolazione totale del Molise. Su questi 2813 sono negativi e 269 positivi. Di questi 202 sono della provincia di Campobasso, 50 della provincia di Isernia e 17 di altre regioni.

Aumentano di una persona i ricoveri in ospedale al Cardarelli di Campobasso. Quattro in terapia intensiva e 20 in malattie infettive.

Aumentano a 205 i positivi isolati: 178 mai ricoverati, 27 dimessi dal Cardarelli.

Sono 17 i guariti sierologici e 16 i decessi. 7 i ricoveri al Neuromed.

17 sono i soggetti in sorveglianza e 360 in isolamento.