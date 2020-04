Azzeramento della Giunta Regionale in tempo di Covid, Tullio Farina: mi chiedo se non sia logico tornare alle urne in Regione

Mi chiedo se i quattro assessori regionali che si sono dimessi per riacquistare la veste di consiglieri regionali solo per votare dalla sera ala mattina il bilancio possono esprimere un voto determinante su uno schema di bilancio predisposto da loro stesso quando la legge elettorale regionale prevede chiaramente la incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere ? Possono questi prima predisporre il bilancio come assessori e poi approvarselo come consiglieri ? potrebbero sorgere possibili conflitti di interessi ? Inoltre se si dovessero cambiare le regole di una legge regionale a metà legislatura logica e buon senso non imporrebbero il ritorno alle urne?