Covid 19, dieci casi in più oggi: 5 nella casa di riposo Opera Serena di Termoli

Nuova impennata di contagi in Molise. Nelle ultime ore il numero è salito da 269 fino a 279.

Su 96 tamponi processati da questa mattina, sono risultati 10 positivi, così distribuiti: 2 a Campobasso, 5 a Termoli, 1 a Cercemaggiore, 1 a Campolieto e 1 di fuori regione. La paziente di fuori regione, della provincia di Perugia, è una dipendente dell’Asrem, dovrebbe trattarsi di una dottoressa di chirurgia del San Timoteo di Termoli, e si sta ricostruendo la catena dei contatti. Invariato fortunatamente il numero dei ricoveri che resta fermo a 24 (20 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva), mentre sono 2 i nuovi guariti, si tratta di due anziani ricoverati a Venafro. I 5 nuovi casi di Termoli sono riconducibili tutti alla casa di riposo Opera Serena, 4 sono operatori della struttura, un altro è un ospite che era stato ricoverato in una Rsa per un intervento.

Il totale dei tamponi processati è di 3309, dei quali 279 positivi.