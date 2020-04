Covid 19, arriva la 18esima vittima: si tratta dell'unico malato di Campomarino

La notizia si è diffusa in paese da poco tempo. Per questo motivo non è compresa nel bollettino delle 18.

È deceduto il 18esimo paziente di Covid del Molise. L' unico malato di Campomarino, le cui condizioni si erano aggravate nel corso delle ultime ore. Il paziente aveva 63 anni ed è il deceduto più giovane di Covid 19 del Molise. A Campomarino non erano stati registrati altri casi.