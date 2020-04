Consiglio regionale in tempo di Covid 19, Toma nomina Tiberio assessore

Il consiglio regionale di oggi inizia con un colpo di teatro degno dell'imperatore romano Caligola che nominò senatore il suo cavallo.

Il presidente della Regione con un colpo di teatro per rendere credibile l' assemblea ha nominato come assessore Maurizio Tiberio. Il decreto di nomina lo ha reso noto questa mattina mentre l' ex presidente Iorio ha chiesto una sospensione del consiglio per chiedere il rispetto delle regole statutarie