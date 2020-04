Consiglio regionale al tempo di Covid 19, consiglieri supplenti decaduti si procede col bilancio

Dopo che Iorio e Fanelli hanno deciso di non partecipare alla seduta in quanto al punto 1 il presidente Salvatore Micone ha provveduto alla presa d' atto della revoca della surroga dei consiglieri Scarabeo, Nico Romagnuolo, Antonio Tedeschi e Paola Matteo che da ora fino a tempo indeterminato non saranno più a Palazzo D'Aimmo.

Rientrano come consiglieri regionali gli ex assessori Cavaliere, Niro, Cotugno e Di Baggio con l' unico assessore senza delega Maurizio Tiberio.

Tutto questo nonostante le proteste del PD e di Michele Iorio che hanno tentato di non far svolgere tale cosa. La nomina di Tiberio potrebbe aggirare il ricorso presentato ieri dal PD capeggiato da Laura Vennittelli.