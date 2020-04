Consiglio regionale al tempo di Covid 19, Iorio tenta di bloccarlo con una pregiudiziale che non passa

Prima di procedere alla discussione del punto 2 all' ordine del giorno l' ex presidente della Giunta Regionale ha presentato una pregiudiziale per fermare il consiglio. Sostenendo la sua illegittimità sia riferita alla nomina come assessore di Maurizio Tiberio e quindi alla mancanza di collegialità della Giunta e sia per una presunta incompatibilità dei nuovi consiglieri ex assessori di votare un bilancio scritto da loro stessi in qualità di componenti della Giunta.

Sullo stesso piano si sono espressi anche Micaela Fanelli e Andrea Greco.

Ma la pregiudiziale di Iorio non passa perché votata solo da Iorio stesso da Fanelli e dal Movimento Cinque Stelle. Il resto della maggioranza ha votato compattamente contro compresa Aida Romagnuolo.