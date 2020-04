Consiglio regionale al tempo di Covid 19, Tedeschi e Scarabeo dichiarano guerra a Toma: ecco il ricorso che si discute alle 16

Tedeschi e Scarabeo, due dei quattro consiglieri regionali surrogati appena mandati a casa da Toma, gli dichiarano guerra con un ricorso che verrà discusso davanti al Tar alle 16. Ecco cosa contiene nel dettaglìo e come intende bloccare la seduta di consiglio odierna.

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

RICORSO

CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE URGENTE EX ART. 56,

CO. 1, CPA

Per: TEDESCHI ANTONIO (C.F. TDSNTN81H23L725C), nato a Venafro (IS) il

23.6.1981, residente in Filignano (IS) alla via Scapoli, 15 e SCARABEO

MASSIMILIANO (C.F. SCRMSM67L01L725X), nato a Venafro (IS) il 01.07.1967,

ivi residente alla via Sedia di Monsignore, 6, in proprio e nella qualità di

Consiglieri Regionali del Molise, rappresentati e difesi, in virtù di procure

apposte in calce al presente atto, dagli Avv.ti Giuseppe Ruta (C.F.

RTUGPP65C27B519R), Margherita Zezza (C.F. ZZZMGH71B41B519H) e

Massimo Romano (C.F. RMNMSM81S27A930W), elettivamente domiciliati

presso i seguenti domicili digitali rutaeassociati@pec.it

avv.massimoromano@pec.it;

Contro: REGIONE MOLISE, in persona del Presidente p.t.;

e nei confronti di: COTUGNO VINCENZO;

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56, CO. 1,

CPA

1. della nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020 (doc. 2), con la quale il Presidente

del Consiglio Regionale del Molise prendendo atto della revoca, da parte del

Presidente della Regione, di tutti gli Assessori della Giunta Regionale, ha

disposto la cessazione immediata degli effetti della carica assessorile ed il

ritorno degli assessori revocati alla carica di Consiglieri regionali, con cessazione

della supplenza da parte dei consiglieri medio tempore subentrati e la loro

estromissione dal Consiglio a far data dalla prossima seduta consiliare già

convocata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30;

2. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi,

ancorché non conosciuti, quali l’atto di convocazione del Consiglio regionale

per la seduta del 20 aprile 2020 dalla quale i ricorrenti sono stati estromessi, e

tutti gli atti e/o le delibere adottate dall’organo consiliare illegittimamente

convocato e composto.

FATTO

I ricorrenti hanno concorso alle elezioni del 22 aprile 2018 per il rinnovo del

Presidente e del Consiglio della Regione Molise, rispettivamente con le liste

“Popolari per l’Italia” e “Forza Italia”, ed hanno assunto la carica di Consiglieri

regionali, in virtù delle Delibere consiliari nn. 35 e 38 del 21 maggio 2018 (doc.

nn. 3 e 4), nella qualità di supplenti, ossia in conseguenza della intervenuta

sospensione dei sigg. Nicola Cavaliere e Vincenzo Niro, nominati assessori con

Decreto del Presidente della Giunta n. 53/2018 (doc. 5) e, pertanto, cessati

dalle funzioni di Consigliere regionale in quanto incompatibili ai sensi dell’art.

15 della l.r. 20/2017.

Con nota prot. 2701/2020 del 17-04-2020 (cfr. doc. 2), il Presidente del

Consiglio Regionale del Molise ha comunicato, ai ricorrenti, la cessazione della

loro supplenza del loro mandato elettivo di Consiglieri regionali,

estromettendoli dalla carica di consiglieri già a partire dalla prossima seduta

consiliare fissata per il giorno lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30, per la quale

infatti non sono stati convocati, e tanto sulla base della riferita revoca di tutti i

componenti della Giunta Regionale e, pertanto, anche degli Assessori sostituiti

Cavaliere e Niro, disposta dal Presidente della Regione con Decreto n. 35 del 16

aprile 2020 (doc. 6), non notificato.

Le motivazioni della revoca, contenute nel verbale (doc. 7) della seduta della

giunta allegato al Decreto di revoca (“Al termine della stessa, il Presidente, Dott.

Donato Toma, invita gli Assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo

loro di partecipare in veste di Consiglieri al prossimo Consiglio regionale fissato

per la discussione del Bilancio regionale di previsione”), sono state

ulteriormente illustrate dallo stesso Presidente in una nota stampa ufficiale

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ove è stato spiegato che «ieri sera, al

temine della riunione di Giunta, ho invitato gli assessori a presentare le proprie

dimissioni, chiedendo loro di partecipare in veste di consiglieri al prossimo

Consiglio regionale, fissato per la discussione del Bilancio regionale di

previsione” (doc. 8).

Sennonché, la disposta revoca dei componenti della Giunta, in assenza della

nomina dei nuovi assessori, non determina la cessazione immediata della loro

carica stante la necessità di preservare, nelle more, la funzionalità dell’organo

esecutivo, mediante l’automatica prorogatio dei primi nelle funzioni assessorili,

in virtù del generale principio di continuità amministrativa degli organi

costituzionali (cfr. Corte Costituzionale 22/11/2016: ud. 19/10/2016, dep.

22/11/2016, n.243), così come espressamente codificato dallo Statuto

regionale (L.R. 10/2014, art. 36, co. 4), con conseguente preclusione

all’assunzione della contestuale qualifica di consiglieri, stante peraltro

l’espressa condizione di incompatibilità con la carica di consiglieri (carica,

quest’ultima, che, pertanto, sino alla nomina dei nuovi componenti della

giunta, dovrà continuare ad essere svolta dai supplenti, odierni ricorrenti).

Tanto premesso, con il presente atto i ricorrenti, in proprio e nella qualità di

Consiglieri regionali, lamentando la lesione del proprio munus istituzionale di

Consiglieri regionali del Molise, illegittimamente estromessi dalla carica e dalle

funzioni costituzionali legittimamente rivestite, nonché nella qualità di cittadini

elettori interessati al ripristino delle regole democratiche e della legalità

propongono ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo Tar Molise per l’annullamento

dei provvedimenti impugnati, chiedendo all’Ill.mo Presidente l’adozione di

idonea misura cautelare urgente, anche inaudita altera parte, ex art. 56, co.

1, cpa, non essendo possibile differire la pronuncia alla prima camera di

consiglio utile, posto che la seduta consiliare è stata convocata per il giorno

lunedì 20 aprile 2020, ore 9,30, proprio ai fini dell’approvazione del Bilancio

regionale, ovvero del documento contabile - di prioritaria rilevanza - adottato e

approvato dagli stessi assessori uscenti (cfr. Delibera di Giunta n. 116/2020 -

doc. 9) che oggi si ritroverebbero a votarlo (anche) nella qualità di consiglieri,

benché “incompatibili” in quanto, ancora oggi, assessori in regime di prorogatio

ex lege.

Tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne

chiede l’annullamento previa sospensione anche inaudita altera parte per i

seguenti motivi di

DIRITTO

I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90:

DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI

FATTO E DI DIRITTO; ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO;

- VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90: DIFETTO ASSOLUTO DI

ATTRIBUZIONE - NULLITA’; INCOMPETENZA;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLA L.R 20/2017 –

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 123 E SS. DELLA

COSTITUZIONE;

- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 14, 34, 35, 36 STATUTO

REGIONALE LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2014, N. 10;

- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA DELL’ATTO E DAL

FINE PUBBLICO PERSEGUITO.

Con la nota n. 2701/2020 del 17-04-2020 (cfr. doc. 2), impugnata con il

presente ricorso, il Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato quanto

segue:

“In relazione al decreto del Sig. Presidente della Giunta n. 35 del 16.4.2020,

ricevuto da questa Presidenza in data odierna, con cui le SS.LL. sono state

revocate dalla carica di assessore della Giunta regionale, si rappresenta quanto

segue.

Come è noto, l’art. 15, comma 1, della legge regionale in oggetto indicata,

prescrive l’incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere,

stabilendo al successivo comma 2 che la nomina di un consigliere regionale alla

carica di assessore nella relativa Giunta determina, per la durata dell'incarico,

la sospensione dalle funzioni di consigliere.

In base alla citata norma, come noto, il Consiglio regionale, nella prima

adunanza successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina, ha

preso atto della intervenuta sospensione delle funzioni di consigliere,

disponendo, ai sensi del comma 3 del citato art. 15, la sostituzione dei

consiglieri nominati assessori, e affidando la supplenza per l'esercizio delle

funzioni ai primi candidati non eletti, secondo i criteri previsti dalla legge

elettorale regionale per la surrogazione.

Ciò posto, preso atto dell’intervenuto decreto presidenziale, e dunque della

cessazione dalla carica assessorile (sottolineature e grassetto aggiunti

dall’autore del ricorso), si evidenzia che tale circostanza determina il venir

meno della causa di sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri

regionali e l’applicazione della procedura di cui al comma 4 dell’art. 15 della

L.R. n.20/2017, in base al quale il Consiglio regionale dispone la revoca della

supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, posto che la prima adunanza utile è

convocata per il giorno 20 aprile p.v., si comunica che, in tale seduta il Consiglio

regionale procederà, ai sensi dell’art. 15, co. 4, della l.r. 5 dicembre 2017, n. 20,

a disporre la revoca della supplenza delle SS.LL. nelle funzioni di consiglieri

regionali.

I consiglieri supplenti in indirizzo, che leggono per conoscenza, ricevono la

presente comunicazione a fini di mera, opportuna informativa di cortesia

istituzionale, dovendosi ritenere cessata la loro supplenza per effetto

automatico del ripristino della posizione di status degli ex Assessori

(sottolineature e grassetto aggiunti dall’autore del ricorso), in attesa delle

formalità da parte del Consiglio relative alla ripresa dell’esercizio effettivo della

carica e della connessa funzione”.

I.1. – Ciò posto, con il provvedimento impugnato l’organo procedente non si è

limitato soltanto a prendere atto della disposta revoca degli assessori regionali

(testualmente: “…preso atto dell’intervenuto decreto presidenziale…”), ma ha

ritenuto di disporre e/o configurare, con effetto automatico, la cessazione dalla

carica di assessori (testualmente: “… e dunque della cessazione dalla carica

assessorile), rilevando che con essa venga meno anche la causa di sospensione

(testualmente: “…si evidenzia che tale circostanza determina il venir meno della

causa di sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri regionali…”), e che

pertanto sia da “… ritenere cessata la loro supplenza per effetto automatico del

ripristino della posizione di status degli ex Assessori”, senza tener conto, invece,

che al fine di non compromettere la funzionalità della Giunta, la disposta

revoca, unitamente alla cessazione delle funzioni di tutti gli Assessori, si

verificherà solo alla data di nomina dei nuovi assessori, e ciò in ottemperanza al

più noto e consolidato principio della cd. “prorogatio”, applicabile a tutti quegli

organi di rilevanza anche costituzionale, quale la Giunta, trattandosi di organo

collegiale necessario (alla pari del Presidente e del Consiglio) per la funzionalità

dell’Ente (ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, infatti: “[I] Sono organi della

Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente”, riproposto dall’art.

14 dello Statuto regionale, a mente del quale: “Sono organi della Regione il

Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente”).

A ciò aggiungasi che, così operando, il Presidente del Consiglio non soltanto ha

violato ed eluso i principi di “prorogatio”, disponendo l’ammutinamento di un

organo (appunto la Giunta) il cui funzionamento è invece comunque necessario

ed imprescindibile soprattutto in una fase quale quella oggi contraddistinta

dall’emergenza sanitaria in atto che richiede un organo esecutivo nella

pienezza delle proprie funzioni, quanto soprattutto, avocando a sé le

attribuzione del Consiglio, ha anche violato, sotto più profili, quel principio sulla

incompatibilità, tra assessori e consiglieri, dallo stesso invocato ed

espressamente codificato nella legge regionale elettorale (l.r. 20/2017).

In particolare, il provvedimento impugnato ha ritenuto “cessata la loro

supplenza per effetto automatico del ripristino della posizione di status degli ex

Assessori” mentre questi ultimi, viceversa, permangono nella carica, dunque

nell’esercizio delle prerogative giuntali, sino alla ricomposizione della giunta, in

quanto pur essendo stati revocati, non sono stati, ad oggi, ancora sostituiti, con

conseguente ultrattività delle proprie funzioni in virtù del principio della

prorogatio, ossia della continuità amministrativa degli organi costituzionali

volta ad evitare che, in casi come quello di specie, si verifichi un vuoto

gestionale tra il momento dell’azzeramento della giunta e quello di rinnovo

effettivo dell’organo in questione.

La Giunta regionale è infatti, a termini dell’art. 34 dello Statuto, un organo

collegiale composto “dal Presidente e da un numero massimo di quattro

assessori” il quale “… delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi

componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale

quello del Presidente”, la cui vacatio è stata espressamente esclusa dallo

Statuto regionale con la previsione di un generale regime di proroga (a mente

dell’art. 36, co. 4, infatti “4. Fatti salvi i casi previsti dal primo comma

dell'articolo 126 della Costituzione, il Presidente della Giunta e la Giunta

regionale restano in carica, per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti

ed indifferibili, sino alla proclamazione del nuovo Presidente. I medesimi poteri

sono esercitati alla scadenza della legislatura e nel caso di annullamento delle

elezioni”).

Ne consegue che l’intervenuto azzeramento della Giunta per essere stati

revocati tutti i suoi componenti e per essere rimasto in carica il solo Presidente,

non può che dar luogo, stante il venir meno della collegialità, alla prorogatio

dell’organo (collegiale) e dei suoi componenti, pena l’inoperatività della Giunta

stessa, collocandosi al di fuori del quadro costituzionale e della forma di

governo presidenziale delineata dallo Statuto e dalla legge elettorale una

Giunta monocratica che cumuli nelle mani di una sola persona, il Presidente, il

potere esecutivo.

Com’è noto, infatti, l’ordinamento non contempla l’ipotesi di una vacatio ad

libitum degli organi costituzionali, dovendo sempre essere garantita la titolarità

del relativo potere pubblico (cfr. Corte Cost. n. 68/2010) (basti pensare

all’ipotesi limite di impedimento permanente del Presidente e alla impossibilità

di essere sostituito dal Vicepresidente, così come previsto dall’art. 36, co. 5,

dello Statuto, o alla necessità di garantire la funzionalità anche per il caso di

cessazione anticipata della carica per qualsivoglia motivo: TAR Veneto, Venezia,

n. 272/2016): fattispecie che oggi risulterebbe irrimediabilmente vanificata,

considerato l’azzeramento della Giunta regionale.

Non a caso, lo Statuto regionale ha stabilito quale primo adempimento

presidenziale la nomina dei componenti della Giunta, da comunicarsi al

Consiglio regionale (“Art. 35 - Costituzione della Giunta regionale - 1. Entro

dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i

componenti della Giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente

revocarli. 2. Nei dieci giorni successivi il Presidente comunica al Consiglio

regionale la composizione della Giunta, le attribuzioni conferite ai singoli

componenti ed il programma di governo”), anche quale meccanismo di

bilanciamento istituzionale necessario ad evitare la concentrazione nelle mani

del solo Presidente del potere esecutivo.

****

Ne deriva, pertanto, che la persistente titolarità della carica di assessore in

capo a tali soggetti, fa sì che, differentemente da quanto sostenuto negli atti

impugnati, non si sia affatto, o ancora determinato “il venir meno della causa di

sospensione delle SS.LL. dalle funzioni di consiglieri regionali…” di guisa che il

munus appartiene, ancora oggi, e sino a quando il Presidente non si sarà

determinato a ricomporre l’organo collegiale, agli odierni ricorrenti, i quali

avrebbero dovuto essere ritualmente convocati per la seduta consiliare del 20

aprile, pena l’insanabile invalidità della stessa e di tutti gli atti e/o le delibere ivi

adottate.

I.2.- Peraltro, procedimentalizzando in termini di automatismo l’iter sostitutivo

degli assessori con i consiglieri supplenti, con conseguente ingresso dei primi

nell’ambito del Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio non soltanto ha

sospeso, sine die, ogni possibilità di funzionamento dell’organo esecutivo della

Regione, violando e/o eludendo i più comuni principi di prorogatio più volte

riaffermati dalla giurisprudenza, anche costituzionale, quanto soprattutto ha, di

fatto, avocato a sé ogni potere del Consiglio con riguardo alla necessità di

provvedere alla predetta sostituzione, disponendo monocraticamente di una

competenza/attribuzione del Consiglio regionale (pur non costituendo il

Presidente del Consiglio Regionale, un “organo” alla pari della Giunta e del

Consiglio stesso, di cui fa parte integrante).

Ne consegue, pertanto, la nullità e, comunque, l’illegittimità dell’atto

impugnato col quale il Presidente del Consiglio, privo di qualsivoglia

attribuzione e/o competenza in merito, ha comunicato ai ricorrenti di “…

ritenere cessata la loro supplenza per effetto automatico del ripristino della

posizione di status degli ex Assessori”, potendo soltanto il Consiglio regionale

deliberare sul punto con formale provvedimento che non costituisce, come

erroneamente paventato nel provvedimento impugnato, una mera “formalità”

tenuto conto che, a tenore della noma, il Consiglio regionale “dispone” (e non

già “formalizza” e/o “ratifica”) la revoca.

Ed infatti, la legge elettorale regionale n. 20/2017 ha stabilito il principio

dell’incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore Regionale,

introducendo il meccanismo della cd. supplenza, ossia la sospensione

dell’eletto dalle funzioni consiliari all’atto della propria nomina in Giunta.

Nello specifico, l’art. 15 - Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni

di consigliere – della Legge regionale del 05/12/2017 - n. 20 (Norme per

l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) ha

stabilito quanto segue: “1. La carica di assessore regionale è incompatibile con

le funzioni di consigliere regionale.

2. La nomina di un consigliere regionale alla carica di assessore nella relativa

Giunta determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di

consigliere.

3. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla comunicazione

del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta sospensione delle

funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del consigliere nominato

assessore affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al primo

candidato non eletto secondo i criteri previsti dalla presente legge elettorale per

la surrogazione.

4. Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di assessore, il Consiglio

regionale dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva

alla relativa comunicazione”.

Da ciò la nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di

attribuzione, ovvero in via subordinata per incompetenza, posto che la

competenza a disporre la sostituzione dei consiglieri nominati è attribuita, dalla

legge regionale 20/17, al Consiglio regionale e non anche al Presidente, il quale

è sprovvisto della dignità di organo sia a livello statutario che costituzionale.

Vi è di più.

Infatti, il Presidente del Consiglio regionale ha proceduto alla convocazione

della seduta di Consiglio regionale omettendo di convocare i consiglieri

supplenti, tra i quali i ricorrenti, così anticipando illegittimamente ed in assenza

di potere gli effetti delle decisioni rimesse all’Assemblea, con conseguente

insanabile illegittimità della convocazione e, per essa, della seduta.

I.3. - Da ultimo, gli atti impugnati risultano altresì viziati per eccesso di potere

sotto il profilo dello sviamento, sia dalla causa tipica dell’atto, sia dal fine

pubblico perseguito.

Dal verbale della seduta della giunta (doc. 7) allegato al Decreto di revoca, si

legge che “Al termine della stessa, il Presidente, Dott. Donato Toma, invita gli

Assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di partecipare in

veste di Consiglieri al prossimo Consiglio regionale fissato per la discussione del

Bilancio regionale di previsione”, così come ulteriormente rivendicato dallo

stesso Presidente in una nota ufficiale pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente

ove è stato spiegato che «ieri sera, al temine della riunione di Giunta, ho

invitato gli assessori a presentare le proprie dimissioni, chiedendo loro di

partecipare in veste di consiglieri al prossimo Consiglio regionale, fissato per la

discussione del Bilancio regionale di previsione” (doc. 8), con ciò stesso

palesando, sostanzialmente, che la revoca degli assessori risulta preordinata a

condizionare il voto del Consiglio regionale nell’approvazione del bilancio

regionale, ovvero a far sì che soggetti di fiducia del Presidente, dismessi i

panni di assessore, si riapproprino del ruolo di consigliere per votare una

proposta di bilancio da essi stessi predisposta ed approvata, “sminando” il

Consiglio dalla presenza di consiglieri supplenti il cui libero voto potrebbe

rappresentare un potenziale pericolo, con conseguente elusione e, se del caso,

violazione del divieto di mandato imperativo di cui all’art. 68 della Costituzione.

Tanto premesso, ne deriva che il provvedimento impugnato appare funzionale

ad attuare e porre in essere una condotta riconducibile e/o inquadrabile in

quella stessa incompatibilità che ha ritenuto formalmente di salvaguardare,

posto che non soltanto ha inteso riattribuire ai membri della giunta la qualifica

di consiglieri al fine di poter decidere, nella seduta già convocata per

l’approvazione del bilancio, sull’approvazione di un atto dagli stessi predisposto

e approvato come assessori (cfr. doc. 9), in violazione di quel principio di

separazione formalmente invocato, quanto soprattutto non considerando che

trattasi di ben 4 votanti su un totale di dodici di maggioranza, pari ad 1/3,

nonché ad un 1/5 dell’intera Assise composta di venti consiglieri (art. 15 dello

Statuto regionale).

E’ sufficiente, a tal fine, rilevare che ai sensi dell’art. 34 della Statuto, non

soltanto spettano alla Giunta regionale innumerevoli rilevanti funzioni (quali: a)

esercitare la direzione politico-amministrativa dell’amministrazione regionale;

b) esercitare l’iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale; c) adottare i

regolamenti; d) proporre i regolamenti al Consiglio regionale nei casi in cui

questo è competente a provvedere; e) proporre gli atti amministrativi e di

programmazione o pianificazione alla cui adozione è competente il Consiglio

regionale; ….g) amministrare il patrimonio ed il demanio della Regione e

deliberare sui contratti, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge; h) attuare i

piani e i programmi approvati dal Consiglio regionale; i) provvedere

all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; l) deliberare sui ricorsi innanzi

alla Corte costituzionale, informandone il Consiglio; m) esercitare ogni altra

funzione che la Costituzione, il presente Statuto e le leggi non attribuiscono ad

altri organi della Regione o alla dirigenza regionale) che la rendono di fatto

insostituibile e non congelabile sine die, quanto soprattutto che spettano

proprio alla Giunta i compiti di “f) predispone il bilancio e il rendiconto generale

e deliberare sulle variazioni di bilancio non riservate al Consiglio;”: dunque di

predisporre l’atto oggetto di approvazione in funzione del quale è stato

prospettato il predetto avvicendamento.

Da ciò la violazione specifica della ratio della norma della legge elettorale

regionale che ha sancito il principio di incompatibilità tra consiglieri e assessori,

unitamente alla violazione delle prerogative costituzionali del Consiglio

regionale, la cui autonomia rispetto al potere esecutivo della Giunta il

Legislatore aveva inteso tutelare proprio introducendo, nella legge elettorale, il

detto principio, al fine di preservarne una reciproca indipendenza, anche quale

fondamentale contrappeso della prescelta forma di governo presidenziale.

I.4.- Peraltro, l’illegittimità della convocazione del Consiglio in una

composizione inficiata dalla violazione delle regole fissate dalla legge elettorale

inficia insanabilmente, in via derivata, tutti i provvedimenti adottati dall’Organo

illegittimamente convocato ed altrettanto illegittimamente costituito.

ISTANZA CAUTELARE

CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE URGENTE ANCHE INAUDITA ALTERA

PARTE EX ART. 56, CO. 1, CPA

Il Consiglio regionale si svolgerà lunedì 20 aprile 2020 alle ore 9,30, convocato

in composizione illegittima, segnatamente in violazione del principio di

incompatibilità tra la carica di consigliere e di assessore regionale, mediante

illegittima estromissione di quattro consiglieri regionali (su un totale di venti),

tra i quali i ricorrenti.

Cosicché, in assenza di una misura interdittiva urgente volta a sospenderne lo

svolgimento, il munus di consiglieri regionali risulterà irrimediabilmente violato,

con l’ulteriore conseguenza che il Consiglio regionale, nella predetta

composizione illegittima, siccome inficiata dalla violazione del principio di

incompatibilità, procederà all’approvazione del bilancio regionale, con la

conseguenza che per l’ipotesi di accoglimento del gravame nel merito ne

risulterà travolta la legittimità degli atti adottati dall’Organo illegittimamente

costituito, illegittimamente convocato ed altrettanto illegittimamente chiamato

a deliberare.

La descritta tempistica non consente l’attesa della prima camera di consiglio

utile, pena l’irrimediabile frustrazione del munus di consigliere regionale dei

ricorrenti, anche nella qualità di cittadini interessati al ripristino della legalità

costituzionale e delle regole democratiche, e pertanto si invoca l’adozione di

una misura cautelare urgente ai sensi e per gli affetti dell’art. 56, co. 1, cpa,

anche tenuto conto che nessun danno scaturirebbe all’interesse pubblico dal

differimento della seduta, già convocata anche per i successivi giorni 21 e 22

(doc. 11), fermo restando che il regolamento interno del consiglio regionale

consente espressamente di procedere alla riconvocazione d’urgenza, mettendo

al riparo gli atti approvati dal rischio di essere successivamente caducati in via

derivata dalla illegittima composizione dell’organo.

Cosicché, in assenza di sospensiva si consoliderebbe una situazione istituzionale

certamente al di fuori del quadro costituzionale e della forma di governo,

oltremodo anomala in un momento emergenziale quale quello attuale, con un

potere esecutivo integralmente concentrato nelle mani di una sola persona, il

Presidente, ed un potere legislativo fortemente condizionato nell’esercizio del

proprio mandato dalla compresenza di 4 consiglieri contestualmente esercenti

la carica di assessori in regime di prorogatio, pari ad 1/3 della maggioranza

consiliare e 1/5 dell’Assemblea.

Peraltro, secondo quanto anticipato dagli organi di stampa, lo stesso Presidente

avrebbe intenzione di proporre al Consiglio regionale, nella suddetta

composizione illegittima, la modifica della legge elettorale regionale (l.r.

20/2017) mediante abrogazione dell’art. 15 e dell’istituto della supplenza,

16



modificando in tal modo le regole del gioco durante la partita, ed

estromettendo definitivamente dall’Organo consiliare gli odierni ricorrenti.

CONCLUSIONI

Piaccia all’Adito Collegio accogliere il ricorso e la connessa istanza cautelare

anche inaudita altera parte ex art. 56, co. 1, cpa.

Con ogni conseguenza di legge in ordine e a spese ed onorari di giudizio.

Il valore della presente controversia è indeterminabile.

Campobasso, 19 aprile 2020

Avv. Giuseppe Ruta

Avv. Margherita Zezza

Avv. Massimo Romano