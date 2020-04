Frosolone,Anziana chiede l’aiuto dei Carabinieri perché il televisore non funziona. I militari provvedono al ripristino.

Nella giornata di ieri un’anziana 75enne residente in una frazione della giurisdizione della Stazione Carabinieri di Frosolone (IS), vedova, pensionata, ha chiesto l’aiuto dei militari di quella Stazione perché dal giorno precedente non riusciva più a visualizzare alcun programma dal proprio televisore suo unico “compagno di intrattenimento”. La donna aggiungeva che il tecnico che aveva contattato le aveva riferito di non poter raggiungere la sua abitazione a causa delle vigenti disposizioni emesse dalle Autorità nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

I militari della Stazione di Frosolone, nel corso del servizio perlustrativo hanno raggiunto la casa della richiedente ed hanno potuto effettivamente verificare che il televisore non era funzionante per mancanza del segnale.

Dopo aver controllato minuziosamente l’impianto, il decoder ed i vari cablaggi i militari hanno ritenuto che il problema potesse verosimilmente derivare dal malfunzionamento del decoder.

Inteso ciò, in breve tempo, i militari, reperito un altro decoder funzionante compreso di batterie, provvedevano ad installarlo e a curarne la sintonizzazione dei relativi canali.

L’anziana, che come detto vive da sola, ha espresso la sua gratitudine per aver potuto riottenere, in breve tempo, grazie al tempestivo intervento, il suo “fedele amico” che nelle lunghe giornate, chiusa in casa, gli tiene compagnia ed i militari le hanno rinnovato la loro sempre pronta disponibilità.

Isernia, 20.4.2020.