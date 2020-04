Covid 19, nessun nuovo caso: 198 i tamponi effettuati nelle ultime ore

Su 198 tamponi effettuati nelle ultime ore i risultati sono tutti buoni e negativi. Nessun nuovo caso positivo.

In totale sono 4017 i tamponi effettuati di cui 3735 negativi e 282 positivi. Quelli attualmente positivi sono invece 213 di cui 181 in provincia di Campobasso, 47 in provincia di Isernia e 11 di altre regioni.

22 sono le persone ricoverate in ospedale: 2 in terapia intensiva e 20 in malattie infettive.

210 gli asintomatici a domicilio: 184 mai ricoverati e 26 dimessi dall'ospedale. 25 i pazienti guariti, 18 i deceduti e 7 ricoverati al Neuromed. 21 i soggetti in sorveglianza e 393 quelli in isolamento.