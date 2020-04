Consiglio regionale al tempo di Covid 19, il Tar prende tempo: presidente convocato per le 17

Lo hanno annunciato, come accade da ieri, Antonio Tedeschi e Massimiliano Scarabeo che seguono passo dopo passo i lavori sul ricorso da loro stessi presentato.

"Il Tar ha appena comunicato- si legge in una nota telegrafica- la convocazione da parte del Presidente per le ore 17 con le stesse modalità telematiche di ieri pomeriggio".

.Intanto il consiglio regionale ha già svolto la discussione generale sulla legge di bilancio. Legge che per il Movimento Cinque Stelle è tutta da buttare tranne la parte che riguarda la surroga.

"Mentre discutiamo la legge di stabilità e siamo in attesa della pronuncia del TAR- ha dichiarato Greco- . In questo momento, con un colpo di mano, oltre a una serie di cose assurde, quel signore che presiede la Regione Molise, vuole tagliare i soldi al nostro gruppo consiliare, con un emendamento che ha effetti solo nei confronti del Movimento Cinque Stelle, in sfregio a ogni principio democratico e per colpire puntualmente un gruppo politico (senza alcun risparmio vero).

Come lo definireste voi se non utilizzo improprio di una assise democratica? Nel mentre non propongono nulla per tagliare i loro stipendi anche in un momento di crisi così delicata (cosa che faremo noi). Come su altri temi chiederemo l'intervento di chi deve tutelare le istituzioni democratiche del nostro Paese. Questo non è esercizio di democrazia ma sfregio a un gruppo politico che è la proiezione di 68.000 cittadini".

La legge di bilancio quindi prevede l'eliminazione della surroga in corso d'opera che, come aveva sostenuto il segretario Pd Vittorino Facciolla durante la discussione generale, non può essere fatta a partita in corso. Il presidente Toma su questa parte della legge ha sostenuto che se finora ci sono stati questi aggravi di spesa non sono imputabili a lui ma al Partito Democratico. Nella legge si parla anche di comunità montane e di sport. Patrizia Manzo ha rinunciato alla convocazione ad horas della commissione bilancio per lo studio dei subemendamenti.

Il consiglio è aggiornato alle 14.30.