Covid 19, un nuovo caso positivo: 283 positivi

Un solo nuovo positivo è stato registrato nei 70 tamponi effettuati nel pomeriggio che nel totale sono 214.

Il totale dei positivi è 283 su 4097 tamponi di cui 214 attualmente positivi. Restano 22 i ricoveri in ospedale 2 in terapia intensiva e 20 in malattie infettive.

210 le persone a domicilio positive: 185 mai ricoverate e 25 clinicamente guariti.

I guariti sierologici salgono a 26 mentre i morti restano 18. 7 sono invece i pazienti positivi ricoverati al Neuromed