Bilancio pluriennale 2020-2022: 3,5 milioni di euro alle famiglie e alle imprese per l'emergenza Covis

Il Consiglio regionale, presieduto dal suo Presidente Salvatore Micone, ha approvato nella tarda notte di oggi,

con 12 voti favorevoli e 8 contrari, la proposta di legge n. 120, concernente il “Bilancio di previsione pluriennale

per il triennio 2020–2022”, di iniziativa della Giunta regionale.

Ha illustrato la proposta di legge il relatore e Presidente della I Commissione, Andrea Di Lucente.

Sono intervenuti per esprimere la propria posizione i Consiglieri Greco, Iorio, Fanelli, Primiani, Nola, Di

Lucente, Facciolla, De Chirico, Di Baggio, Cefaratti, Fontana, A. Romagnuolo, Calenda e il Presidente della

Regione Toma.

Il quadro generale del Bilancio di previsione pluriennale della Regione Molise evidenzia che: per l’esercizio

finanziario 2020 sono previste entrate di competenze per 2 miliardi e 50 milioni di euro, le spese, invece, sono

indicate in pari importo; per l’esercizio 2021 sono previste entrate di competenza per 1 miliardo e 799 milioni di

euro, le spese, invece, sono indicate in pari importo; per l’esercizio 2022 sono previste entrate di competenza per

1 miliardo e 691 milioni di euro, le spese, invece, sono indicate in pari importo. Mentre le risorse autorizzate per

il finanziamento della spesa sanitaria regionale, per l’anno 2020, ammontano a euro 707 milioni.

Tra le principali novità del documento di Bilancio pluriennale della Regione si rilevano:

 il finanziamento per il triennio 2020-2022 del fondo per le misure per il sostegno economico per i

lavoratori, imprese e famiglie, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19 per un importo pari a

euro 3.500.000,00;

 il finanziamento per la realizzazione della “Vasca di espansione sul torrente Cavaliere in località

Fossatella”, per un importo complessivo di 36 milioni di euro;

 il finanziamento, per il triennio 2020-2022, per euro 125.000,00, per ciascun anno, delle attività relative

alla disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi (L.R. 10/08/2006,

N.18);

 il finanziamento di euro 200.000,00, per l’anno in corso, e di euro 100.000,00 sia per l’anno 2021 che per

l’anno 2022, per il contributo alle attività del Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso;

 il finanziamento, nel triennio 2020-2022, per euro 50.000,00, per ciascun anno, per le attività delle Pro

Loco iscritte all’Albo;

 il finanziamento, nel triennio 2020-2022, per euro 50.000,00, per ciascun anno, relativo agli interventi a

favore di studenti affetti da patologie che non consentono la frequenza ai corsi di studio;

 il finanziamento, nel triennio 2020-2022, per euro 100.000,00, per ciascun anno, relativo agli interventi a

favore dei comuni per la redazione dei piani urbanistici comunali;

 il finanziamento, nel triennio 2020-2022, per le attività di associazioni sportive e dilettantistiche, per euro

510.000,00 nell’annualità 2020, per euro 260.000,00 nell’annualità 2021 e per euro 260.000,00

nell’annualità 2022;

 il finanziamento, nel triennio 2020-2022, di interventi di promozione sportiva, per un importo

complessivo di euro 90.000,00 nell’annualità 2020; euro 60.000,00 nell’annualità 2021; euro 60.000,00

nell’annualità 2022;

 il finanziamento nel triennio 2020-2022, per un importo complessivo di euro 350.000,00, per ciascun

anno, relativo al Fondo di inclusione sociale e di contrasto alla povertà.