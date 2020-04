Covid 19, arriva la 20esima vittima: un 60 enne di Campobasso. I guariti aumentano a 40

Notizie in chiaroscuro quelle del bilancio del Covid 19 in Molise. C' è la ventesima vittima. Si tratta del 60enne di Campobasso che era ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli. Ad oggi è la vittima molisana più giovane.

Le brutte notizie fortunatamente finiscono qui. Su altri 114 tamponi effettuati nelle ultime ore sono risultati tutti negativi.

In totale su 4478 tamponi 4194 sono risultati negativi e 284 positivi. Ma a causa di morti e guariti il numero dei positivi attuali scende a 199 di cui 171 in provincia di Campobasso, 44 di Isernia e 9 di altre regioni. Segno che il virus in Molise inizia a regredire. Sono 203 le persone assistite a domicilio: 178 mai ricoverate e 25 asintomatici dimessi. I guariti aumentano a 40 e 7 sono i ricoverati al Neuromed di Pozzilli