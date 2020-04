Vertenza Gam al tempo di Covid, i sindacalisti: riapriamo il tavolo di confronto telematico con la Prefettura

È durante l' emergenza Covid 19 che gli operai della Gam ricordano alla Prefettura che, nonostante il blocco di tutte le attività produttive non necessarie, la data del 4 novembre. In cui la cassa integrazione scadrà e i lavoratori rischiano di rimanere disoccupati.

Per i sindacalisti Giancarlo D'Ilio, Mauro Latessa, Domenico Tullo e Annalisa Maroncelli sarebbe questo il momento in cui con la disponibilità fondi Covid di 57, 7 milioni di euro, sarebbe l' occasione migliore per far ripartire con un progetto sostenibile la filiera avicola molisana.

L' avvento del Covid 19 ha bloccato un confronto che con la Prefettura era partito bene. Per questo motivo la parte sindacale chiede che il confronto, rispettando le misure di contenimento del Covid 19, si possa trasferire su un tavolo tecnico telematico.