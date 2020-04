Covid 19, lo annuncia Oreste Florenzano: i due pazienti di Bergamo sono tornati a casa

Dopo una morte avvenuta oggi per Covid 19, oggi il manager Asrem Oreste Florenzano ci da una bellissima notizia. Si tratta dei due pazienti di Bergamo, arrivati per essere trasferiti in terapia intensiva e che oggi tornano in Lombardia ma da persone guarite.

" I nostri amici di Bergamo tornano a casa! Viva il Cardarelli e tutti gli operatori della sanità del Molise!" sostiene Florenzano dichiarando ufficialmente che i due non sono più in carico del sistema sanitario molisano.

E che proprio qui in Molise sono guariti e tornati alla vita da una quasi morte.