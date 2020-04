Covid 19, torna a salire la curva del contagio: due nuovi positivi, casi totali 287

Torna a salire, seppur lievemente, la curva del contagio in Molise. Su 166 nuovi tamponi effettuati nella serata e nella prima mattinata di oggi ci sono due nuovi casi positivi: uno in provincia di Campobasso e una in quella di Isernia.

Su 4718 tamponi effettuati in totale 4431 sono negativi e 287 positivi. I casi attualmente positivi sono 200.

Aumenta a 13 il numero dei ricoverati al Cardarelli di Campobasso: uno in terapia intensiva e 12 in malattie infettive.

206 sono i pazienti che sono stati trattati o vengono trattati in isolamento domiciliare. 180 di questi non sono mai stati ricoverati in ospedale a Campobasso e 26 guariti clinicamente.

I guariti con doppio test negativo risultano 41 e i morti 20. L' ultimo decesso di Campobasso di Tonino Bussone non è stato registrato nella tabella. 7 i pazienti ricoverati a Neuromed.16 i soggetti in sorveglianza e 387 in isolamento.