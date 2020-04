25 aprile a Campobasso in tempo di Coronavirus: ecco come si svolgeranno le manifestazioni

In vista del 25 aprile e della ricorrenza della Festa della Liberazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare del 17 aprile, ha fornito indicazioni circa le modalità di svolgimento degli eventi celebrativi, in relazione alla vigenza dei provvedimenti restrittivi connessi all’emergenza sanitaria in corso.

A Campobasso, l’Amministrazione Comunale, in osservanze di tali disposizioni e di quelle fornite dal Ministero dell’Interno, ha previsto la deposizione per sabato 25 aprile, alle ore 11.30, di una corona d’alloro presso il Monumento dei Caduti in Piazza della Vittoria, alla sola ed esclusiva presenza del Sindaco, del Prefetto di Campobasso e di due rappresentanti dell’ANPI Molise, il tutto ovviamente, con il rispetto delle modalità di distanziamento interpersonale e con l’assoluto divieto di ogni qual forma di assembramento.