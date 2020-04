Covid19, #BellaCiaoinOgniCasa l'iniziativa dell'ANPI per la festa della liberazione

Il 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la festa della liberazione. È un anniversario dal forte significato politico e militare in quanto ricorrenza della Vittoriosa lotta di resistenza messa in atto dalle forze armate alleate e dai partigiani durante la seconda guerra mondiale a partire dell'8 settembre 1943 . I nemici da sconfiggere erano due: il governo della Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione nazista. La festa della liberazione fu istituita il 22 aprile 1946, ma solo il 27 maggio 1949 fu istituzionalizzata quale festa nazionale. Insomma è dai primi anni Quaranta che ogni 25 aprile in molte città italiane vengono organizzate manifestazioni pubbliche in memoria dell'evento; particolare rilevanza assume il solenne omaggio del Presidente della Repubblica e delle massime cariche dello Stato al monumento del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d'alloro in ricordo di caduti e dispersi italiani nelle guerre.

In questo 2020 la festività datata 25 aprile ha una valenza ancora maggiore: lo scenario di guerra del passato è purtroppo attuale. Oggi come allora,il nemico semina morte e terrore pur agendo su un campo di battaglia del tutto differente: le nuove trincee sono gli ospedali,i nuovi militari medici e infermieri ed infine le nuove vittime i malati. Pertanto oggi come in quel lontano 1945 noi tutti aspiriamo ad una nuova libertà e uniti viviamo nella speranza di riconquistarla presto. In quest'ottica l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha lanciato l'iniziativa #bellaciaoinognicasa. Alle ore 15:00 di sabato 25 aprile l'Italia esponga il tricolore da balconi e finestre e intonando "Bella Ciao" creda in un futuro migliore e si adoperi per la sua realizzazione