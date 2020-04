Covid 19, i dati della sera: due nuovi positivi ma anche altri sei guariti, casi totali 289

Su 76 nuovi tamponi effettuati nel pomeriggio altri due i casi positivi verificatisi in Molise e in particolare in provincia di Campobasso. Ma se ci sono due nuovi positivi ci sono anche 6 guariti in più.

Ma veniamo al dato generale: su 4794 tamponi effettuati 4505 sono negativi mentre 289 positivi. Ma quelli che hanno attualmente il virus sono 196.

Aumenta a 13 ( 12 oggi alle 11) il numero dei ricoverati al Cardarelli. Uno in terapia intensiva e 12 in malattie infettive.

202 le persone positive isolate: 176 mai ricoverate in ospedale e 26 guariti clinici.

I guariti con doppio tampone negativo salgono a 47, mentre i ricoverati al Neuromed restano 7. Venti i decessi.