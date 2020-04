25 aprile al tempo del Covid, Soa e Flm ricordano il ruolo degli operai nella liberazione

Ricorrenza del 25 Aprile il SOA e la Flmuniti ricordano il ruolo importante degli operai per la liberazione dal fascismo e dalla guerra , una lezione per i diritti comuni. Il ruolo dei lavoratori partito gia' nel 1943 che ha contribuito alla guerra contro il nazifascismo non ha paragoni in nessun altro paese europeo, gli scioperi iniziarono a Torino il 5 Marzo e poi furono portati in altre fabbriche aprendo una reazione chiara contro il fascismo e le sue imposizioni , bassi salari e scarsita' di viveri con una guerra in atto e con il divieto di sciopero, i punti di cui si fanno portatori nelle loro lotte sono la salute, previdenza, istruzione , diritti dei lavoratori in fabbrica , uguaglianza uomo donna , di fatto costruirono alla base la successiva costituzione.

Le politiche del capitalismo oggi stanno riproponendo una dittatura e terrorismo psicologico per conto della crisi mondiale creata ad hoc per il controllo totale.

Non abbassiamo la guardia , lottiamo quotidianamente anche in nome di chi ha sacrificato la propria vita anche per le future generazioni , rispondere e resistere per la liberta', la pace i diritti e la solidarieta'.

Sempre antifascisti , resistenza continua e costruzione dalla base .

SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Flmuniti Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Cub Fiat Fca di Termoli