Covid 19, nel pomeriggio nessun altro caso positivo: 296 i casi totali 200 quelli attuali

Su 40 tamponi processati nel pomeriggio non sono venuti fuori ulteriori casi positivi.

In totale sono stati processati 5374 tamponi di cui 5078 negativi e 296 positivi. Hanno attualmente il virus 200 persone.

Quattordici sono i pazienti che sono ricoverati al Cardarelli: uno in terapia intensiva e 13 in malattie infettive. Uno in più di ieri.

204 invece le persone che sono isolate a domicilio: 179 mai ricoverate e 25 i dimessi dagli ospedali.

Cinquanta sono invece le persone guarite. Mentre 7 continuano a essere ricoverate al Neuromed. 21 restano fortunatamente i deceduti.