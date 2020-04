Azzeramento della Giunta al tempo del Covid: interviene e risorge il partito socialista

Dichiarazione dei segretari provinciali di Campobasso e Isernia del Partito Socialista Italiano sull'azzeramento della Giunta regionale e la modifica della legge elettorale regionale:

"Il Presidente della Regione Toma ha azzerato, la giunta regionale e mandato a casa i consiglieri che erano subentrati agli assessori.

È chiaro che Toma ha difficoltà a mantenere una maggioranza che di fatto, in due anni, si è assotigliata al punto di dover rimandare in consiglio i suoi assessori.

In un solo colpo e in piena emergenza Covid-19 non ha solo licenziato gli assessori ma, in corso di mandato, con un emendamento alla legge elettorale regionale in vigore che prevedeva la surroga degli eletti nominati in esecutivo ha esonerato una parte del consiglio.

Eppure va registrato che tra gli esclusi ci sono stati consiglieri regionali che hanno operato con impegno riportando risultati lodevoli con iniziative per rivitalizzare i piccoli comuni molisani spopolati e la necessità, divenuta inderogabile, di ridare slancio alla sanità pubblica."

Matteo D'Errico, segretario Federazione PSI di Campobasso

Eugenio Procaccini segretario Federazione PSI di Isernia