Covid 19, l' intervento dell' onorevole Occhionero: il governo intervenga sulle famiglie non le divida

"Scusate ma voglio dirlo. Invece di dividere le famiglie, stabilendo chi si può incontrare e chi no, il Governo dovrebbe invece aiutarle. Il presidente del Consiglio corregga subito il pasticcio dei “congiunti” e dia invece alle famiglie aiuti veri, come l’assegno per i figli che propone la ministra Bonetti con il pieno sostegno di Italia Viva, che deve andare a tutti i nuclei familiari con figli senza distinzioni o limitazioni burocratiche".

Lo sostiene la deputata molisana Giuseppina Occhionero in un post su Facebook dove aggiunge: " In Italia ci sono 8 milioni di bambini, ma finora le domande per i bonus baby sitter sono state 78mila e 273mila quelle per i congedi straordinari: senza contare che non tutte saranno accolte, che aiuto va a tutte le altre famiglie che non rientrano nei parametri per la richiesta di questi strumenti?

Il Governo deve trovare le risorse per dare sostegni veri alle famiglie, rafforzando le misure già messe in campo, e invece non deve occuparsi di stabilire quanto le famiglie possano o meno essere allargate, come siano costituite le comunità di persone e chi ne faccia parte, se i fidanzati possano vedersi o meno. Sembra di essere di fronte alla caricatura dello Stato etico".