Covid 19, nessun nuovo positivo nel pomeriggio: arriva il 51esimo guarito

108 i tamponi processati nella giornata di oggi e su questi nessun nuovo positivo. Un trend che fa ben sperare per il Molise.

In totale i tamponi processati sono 5482, di cui 5186 sono risultati negativi e 296 positivi. Migliora la situazione dei positivi attuali che scendono a 199 dai 200 di questa mattina. Tutto questo perché abbiamo il 51esimo guarito in Molise. Un ricoverato in meno anche al Cardarelli di Campobasso dove resta uno in terapia intensiva e 12 in malattie infettive. Restano i 7 ricoverati al Neuromed e i 21 decessi. Il totale dei comuni con almeno un caso è di 37.