Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso per l’assunzione di oltre 60mila insegnanti. Si tratta del concorso ordinario per scuola d'infanzia e primaria, di quello ordinario per la scuola secondaria (primo e secondo grado) e di due procedure straordinarie.

I bandi sono quattro, visto che c’è anche quello per la procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune.

CLICCA QUI PER CONSULTARE LA GAZZETTA UFFICIALE DEL 28 APRILE