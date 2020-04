Covid 19, la decisione di Toma: da domani si può girare in comuni diversi per la raccolta della legna secca dei boschi

Nuovo allentamento delle misure restrittive da parte del presidente della Regione Donato Toma.

Da oggi con una nuova ordinanza sarà possibile lo spostamento nel proprio comune o in altri comuni per raggiungere aree boschive per il taglio e il trasporto di legna secca.

Tutto deve avvenire entro le ore 7:00 e le ore 20 e l' attività può essere fatta da massimo due persone dello stesso nucleo familiare.

Il mancato rispetto della norma può essere sanzionato con una multa da un minimo di 400 euro a un massimo di 3mila.