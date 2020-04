Covid 19, la garante Lanciano invia una lettera a Toma per chiedere spazi per i bambini

In qualità del proprio ruolo di Garante regionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, la dottoressa Leontina Lanciano ha seguito con particolare interesse le decisioni relative ai bambini elaborate per la cosiddetta 'Fase 2' nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Garante ha appreso con soddisfazione la scelta di procedere alla riapertura dei parchi, ma ritiene che siano da intraprendere ulteriori azioni a tutela dei diritti dei più piccoli. Per questo motivo, ha inoltrato una lettera al Presidente della Regione Molise, Donato Toma, chiedendo al governatore di volersi fare portavoce di tali istanze con il Governo centrale.

In allegato si riportano il testo della missiva e un video in cui la dottoressa Lanciano interviene sulla questione.