Consiglio regionale in tempo di Covid 19, il 5 maggio in discussione gli atti relativi alla pandemia

Presieduta dal Presidente Salvatore Micone si è riunita in mattinata, con modalità telematica, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari che ha discusso degli argomenti di maggiore urgenza e interesse da porre all’attenzione del Consiglio regionale.

Il Presidente Micone, fatta sintesi delle varie tematiche e della discussione sviluppata, ha proposto di tenere la prossima seduta dell’Assemblea consiliare martedi 5 maggio (da svolgersi in modalità videoconferenza) nella quale esaminare gli atti di indirizzo e quelli rogatori, in giacenza, riguardanti la complessa e variegata questione dell’emergenza Covid. Ad ogni modo, prima della seduta dell’Assise di martedi, si terrà, nello stesso giorno, una nuova riunione della Conferenza Capigruppo per vagliare l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno del Consiglio regionale altri eventuali documenti che facciano sintesi di quelli già iscritti o che avanzino elementi più attuali, sempre sul tema Coronavirus.

Rispetto alla richiesta di una nuova seduta del Tavolo permanente sul Covid, il Vice Presidente Cefaratti, che segue i lavori per conto del Presidente Micone, ha dato disponibilità a verificare una data che soddisfi gli impegni dei vari interlocutori e componenti.

Nel dibattito hanno espresso la propria posizione i Capigruppo A. Romagnuolo, Greco, Calenda e Fanelli, i Vice Presidenti del Consiglio regionale Cefaratti e Manzo e il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Pallante.