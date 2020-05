L’emergenza Covid-19 non ferma la #solidarietà a Carovilli: banco alimentare per i bisognosi e mascherine per tutti

Quella che stiamo vivendo è un' emergenza non solo sanitaria, ma anche economica. Il comune di Carovilli, pertanto, da circa un mese ha dato concretezza al concetto di solidarietà ideando e mettendo in piedi il banco alimentare: l'iniziativa dell'amministrazione guidata da Antonio Conti è volta a sostenere oltre cinquanta nuclei familiari che, a causa del coronavirus, non riescono a fare la spesa

. Agli aventi diritto viene settimanalmente recapitato a domicilio, per mano dei volontari del paese o della Protezione Civile di Agnone, un pacco contenente generi alimentari di prima necessità quali: pane, pasta, carne e formaggi oltre a zucchero e caffè. Il tutto rigorosamente acquistato presso gli esercizi commerciali di Carovilli. Un'ulteriore testimonianza di vicinanza alla cittadinanza è stata la distribuzione di mascherine: la scorsa settimana tutti i carovillesi hanno ricevuto dispositivi di protezione: 1300 mascherine chirurgiche a tre veli e non solo: gli operatori delle forze dell'ordine, il personale del comune e le famiglie con malati ad alto rischio hanno beneficiato di dispositivi a più elevata protezione.

Questo è stato possibile grazie alla rinuncia dell'indennità di carica del sindaco. Tutta la popolazione ha molto apprezzato il suo gesto di generosità pertanto sinceramente ringrazia.