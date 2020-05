Covid 19, fase 2 ma non nella sanità molisana: Toma blocca le visite ambulatoriali fino al 17 maggio

Fase 2 ma non per la sanità molisana ambulatoriale. Il presidente della Regione Toma blocca tutto fino al 17 maggio con una nuova ordinanza che farà discutere. Niente visite ambulatoriali nel pubblico e nel privato eccetto quello che prescrive l' ordinanza

Articolo 1

1. Sono sospese nell’intero territorio regionale le attività di assistenza sanitaria erogata dalle

strutture pubbliche e private ad eccezione di:

a) ricoveri in regime di urgenza;

b) ricoveri elettivi oncologici;

c) ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A (come definita dal PNLG 209-2021 di cui

all’intesa Stato regioni 21.02.2019);

d) ricoveri per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta e post-acuta;

e) le seguenti attività ambulatoriali:

1) richieste di esami o visite in classi di priorità U (Urgenti) e B (Brevi);

2) prestazioni onco-ematologiche;

3) prestazioni indispensabili così individuate dallo specialista di riferimento, comprese

quelle in ADI;

4) dialitiche;

5) controlli chirurgici e ortopedici post-operatori;

6) terapia del dolore;

7) attività di pre-ospedalizzazione per interventi di Classe A;

8) prestazioni dei servizi area salute mentale nell’età adulta e dell’età evolutiva, e quelle dei

SERD;

9) prelievi ambulatoriali con carattere d’urgenza e le prestazioni TAO;

10) le vaccinazioni secondo calendario nazionale vigente;

11) le attività connesse con la donazione di sangue.

Articolo 2

1. Si raccomanda alle strutture sanitarie regionali di limitare al massimo le prestazioni riguardanti

utenti provenienti da altre regioni, se procrastinabili senza nocumento per il paziente.

Articolo 3

1. La presente ordinanza entra in vigore in data 4 maggio 2020 ed ha efficacia fino al 17 maggio

2020.

2. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con le sanzioni e le

modalità di cui all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

3. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del

Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme

D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.