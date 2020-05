Abruzzo e Molise pronti per l'accordo di confine per il Caracciolo. Di Lucente: i commissari non vogliono

"L'Abruzzo ha detto che è favorevole ad un accordo di confine per l'ospedale di Agnone. Un accordo conveniente sia per il Molise che per l'Abruzzo: ha detto il presidente Toma in consiglio pochi minuti fa". Lo ha dichiarato in un post facebook il presidente della prima commissione consiliare Andrea Di Lucente. Che non perde occasione di scaricare il fio sui commissari straordinari Giustini e Grossi



"Eppure i commissari straordinari non vogliono - ha sostenuto- non ascoltano quello che l'Abruzzo ha da dire o quello che ha da dire l'Altissimo Molise. Se l'è chiesto il presidente Toma, me lo chiedo da sempre io. Ce lo dovremmo chiedere tutti noi. Perché per i commissari Agnone non esiste?".