Consiglio regionale, nessun provvedimento per il Covid 19 approvato: la montagna partorisce il topolino

Presieduto dal Presidente Salvatore Micone si è riunito oggi, in modalità videoconferenza, il Consiglio regionale. In apertura di seduta il Presidente Micone ha dato notizia delle designazioni di alcuni Presidenti dei Gruppi consiliari. In particolare il Gruppo “Forza Italia”, ha designato il Consigliere Armandino

D’Egidio; il Gruppo “Popolari per l’Italia”, ha designato il Consigliere Andrea Di Lucente; il Gruppo “Orgoglio Molise”, ha designato il Consigliere Gianluca Cefaratti.

Il Presidente della Regione Donato Toma ha quindi notiziato l’Aula dell’emanazione di un suo decreto, del 4 maggio, per la composizione della Giunta regionale che risulta ora così strutturata: Vincenzo Cotugno, Vice Presidente e Assessore; Nicola Cavaliere, Assessore; Roberto Di Baggio, Assessore; Vincenzo Niro, Assessore. Il Presidente Toma ha quindi informato l’Assise che l’Assessore Maurizio Tiberio ha rassegnato le dimissioni il giorno 3 maggio, e che nei prossimi giorni provvederà alla distribuzione delle deleghe ai componenti dell’Esecutivo.

L’Assemblea nel corso della seduta, che si è protratta fino alla sera, ha esaminato e discusso di alcuni dei punti all’ordine del giorno riguardanti atti di indirizzo sulla problematica Covid 19. Nessuno dei provvedimenti messi in votazione ha raggiunto il numero dei consensi necessari all’approvazione.

Il Presidente Micone ha quindi aggiornato i lavori a venerdì 15 maggio.