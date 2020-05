Niente donne in Giunta in Molise: Italia Viva non ci sta e lancia una petizione nazionale per ristabilire l'uguaglianza costituzionale

La questione di genere è tornata ad essere di primaria importanza dopo la nomina della nuova giunta regionale, ancora una volta popolata solo da persone di genere maschile: Donato Toma, Vincenzo Niro, Vincenzo Cotugno, Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio. Salta Mazzuto, salta l'accordo con la Lega. Matteo Salvini inviperito con il presidente della Regione per aver defenestrato l'assessore leghista. In tutto questo, nonostante due donne elette con Salvini (Aida Romagnuolo e Filomena Calenda), nessuna di loro è entrata in Giunta. Si attende a novembre? Forse con la nomina del nuovo ufficio di presidenza. Ma intanto il principio di uguaglianza è stato violato.

Nonostante i continui rimpasti anche in tempo di Covid 19. Dopo l'intervento della consigliera di parità Giuseppina Cennamo scende in campo anche Italia Viva Molise con la deputata Giusy Occhionero e i coordinatori provinciali di Campobasso e Isernia. Insieme a tutti gli attivisti non ci stanno e lanciano una petizione di firme per la nomina di almeno una donna e la garanzia di parità di genere e uguaglianza costituzionale.

Questo il testo della petizione:

Nelle giunte regionali italiane la rappresentanza femminile è prevista ovunque ...tranne in Molise.

Qui il presiedente Donato Toma, in spregio al principio di uguaglianza di genere, ha deciso anche nel rimpasto di qualche giorno fa, di non nominare alcuna donna in Giunta, nonostante in Consiglio regionale su 21 consiglieri 4 siano di sesso femminile, democraticamente elette.

Un'inaccettabile discriminazione.

E così sarà a lungo se non ci impegniamo a cambiare le cose, perché il centrodestra lo scorso ottobre ha votato contro la proposta di modifica dello statuto che avrebbe garantito dalla prossima legislatura la presenza femminile negli organi di governo della regione. Uno schiaffo a tutte le donne molisane.

Ancora una volta si è voluto negare il concetto di uguaglianza dei sessi, mettendo in discussione un principio etico e di civiltà prima ancora che una norma costituzionale.

Noi non ci stiamo.

Italia Viva, che ha fatto della parità di genere uno dei suoi valori, chiede un riequilibrio di genere all’interno della Giunta regionale del Molise e la nomina di alcuni assessori di sesso femminile.

Diamo alle donne molisane quello che a loro spetta di diritto.

Qui il link per firmare e rendere giustizia alle donne molisane https://www.italiaviva.it/petizione_giunta_molise?fbclid=IwAR3AzYKk66vI0phW94O6RxncmUjl-h3P8n8oF96yJjlffgKVS-udv3j3QkA