Consegnati passaporti e permessi di soggiorno in emergenza Covid/19

Anche in periodo di emergenza sanitaria è proseguita l’attività dell’Ufficio Immigrazione e dell’Ufficio Passaporti della Questura di Campobasso. Nonostante la chiusura al pubblico di entrambi gli Uffici, per andare incontro alle esigenze dei cittadini e per evitare successivi affollamenti da parte degli utenti, si è provveduto all’istruttoria, alla validazione e alla produzione dei passaporti e dei permessi di soggiorno e alla loro successiva consegna direttamente agli interessati presso il proprio domicilio.

In particolare, dall’inizio dell’emergenza, personale della Questura ha provveduto a recapitare, sia nel Capoluogo che nei Comuni della provincia,95 passaporti e 115 permessi di soggiorno,consegnati prevalentemente nelle varie strutture di accoglienza per stranieri.

Ad ogni modo, tali attività continueranno fino alla riapertura al pubblico di entrambi gli Uffici.