Covid 19, Soa e Flm chiedono postazioni di tamponi mobili per la sicurezza sul lavoro

Il SOA e la FLMU Richiedono ufficialmente un' intesa ASREM - REGIONE

MOLISE e Attivita' produttive su prevenzione ai fini della sorveglianza

epidemiologica covid 19 con postazioni mobili per effettuare tamponi

volontari ai lavoratori.

La nostra proposta nasce da una lunga battaglia sulla sicurezza e la

salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro . I lavoratori non possono

piu' sostenere spese per test sierologici e tamponi per covid 19 come

gia' sta avvenendo autonomamente presso poliambulatori specialistici

privati e' compito delle imprese , del governo nazionale , regionale

territoriale e della sanita' pubblica garantire e prevenire la salute di

tutti i lavoratori e delle loro famiglie , a favore della stesse

comunita' di appartenenza soprattutto quando si decide di ripartire , i

test sierologici e i tamponi pare che scientificamente rimangono anche

per i soggetti asintomatici i mezzi piu' efficaci per individuare il

virus covid 19.

In attesa che le istituzioni e le aziende rispondano fattivamente alle

nostre proposte continueremo questa battaglia fondamentale rendendoci

disponibili e costruttivi, al contrario agiremo in tutte le sedi per

farle valere.

Per SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo

Per FLMuniti Cub Provinciale di Campobasso

Alfredo Tamburini

Termoli - Campobasso 8 Maggio 2020