Covid 19, arrivano i dati della Regione Molise: confermati i 22 casi positivi in più, Campobasso schizza a 114

Sono arrivati i dati delle 18 della Regione Molise che confermano i numeri che già avevamo dato nella mattinata: 22 casi in più nella Regione Molise ( 21 nella comunità rom di Campobasso e 1 su Campomarino).

Nella giornata di oggi, come era lecito aspettarsi, sono stati eseguiti 443 tamponi di cui 421 negativi e 22 positivi.

Ci sono però anche 8 guarigioni che fanno tenere nel ragionevole i numeri.

Infatti su 8355 tamponi processati 8028 sono negativi e 327 positivi. I casi attivi sono 184 ( 14 più di ieri) mentre i guariti salgono a 96.

Numero a tre cifre per Campobasso in quanto a casi registrati. Si parla di 114 . E il sindaco Gravina ha in mente insieme ad Asrem e Regione di censire tutta la popolazione Rom.