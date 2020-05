Covid 19, dai dati nazionali: Molise ancora in testa per percentuale dei contagi

Mentre in Molise la situazione deflagra a causa delle 50 positivitá che hanno fatto schizzare il numero dei positivi a 360 ( la grafica del Ministero non è aggiornata) in Italia la situazione va via via migliorando.

Oggi - 3.119 persone positive rispetto a ieri. Record di guariti. Il Molise resta sempre primo sull' indice dei contagiati.

#Attualmente positivi: 84.842

#Deceduti: 30.395 (+194, +0,6%)

#DimessiGuariti: 103.031 (+4.008, +4%)

Ricoverati in #TerapiaIntensiva: 1.034 (-134, -11,5%)

#Tamponi: 2.514.234 (+69.171)

#Totale casi: 218.268 (+1.083, +0,5%)

#Regioni con l'aumento percentuale maggiore rispetto a ieri:

#Molise +6,1%

#Puglia +0,7%

#Lazio +0,7%

#Piemonte +0,6%