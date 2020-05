Covid 19, prorogata al 17 maggio l' ordinanza del presidente Toma sulle quarantene per chi arriva da fuori Regione

Visto l' incremento dei contagi in Molise il presidente Toma ha emesso una nuova ordinanza nella quale proroga gli effetti di quella del 30 aprile sulle quarantene per chi arriva da fuori regione e resta qui per 24 ore. Eccone il contenuto

Art. 1 1. L’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 24 del 30 aprile 2020 è prorogata fino al 17 maggio 2020. Art. 2 1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM. 2. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi