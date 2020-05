Covid 19, altri 12 positivi tra i rom: i casi salgono a 72, quelli attivi su tutta la regione 229

Su 239 tamponi processati nella mattinata di oggi sono stati trovati altri 12 rom positivi. Sono dati che ci si aspettava e appartengono tutti al cluster di Campobasso. Quattro nuovi guariti a Larino, Petacciato e 2 su Termoli. I rom positivi sono saliti a 72.

In totale sono 9247 i tamponi processati di cui 8864 negativi e 383 positivi. Di questi i casi attivi sono 229. Salgono i ricoverati in ospedale di una persona. Sono 11 e tutti in malattie infettive.

238 invece i positivi a domicilio di cui 21 dimessi e 217 mai ricoverati. I guariti salgono a 111 ma siamo lontani dal pareggio con gli ammalati. I deceduti sono fermi a 22.